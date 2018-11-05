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رياضة

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
ريهام بكير
الصدمات تتوالى على النادي الأهلي قبل مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، فبعد العديد من الاصابات التي طاردت اللاعبين بسبب ضغط المباريات للمشاركة في 4 بطولات "الدوري والكأس والبطولة العربية ودوري الأبطال" وكان اخرها أحمد فتحي الذي اصيب بتمزق في العضلة الأمامية وبالتالي حسمت عدم مشاركته في النهائي يوم الجمعة المقبل، تلقى المارد الأحمر خطابا رسميا بايقاف مهاجمه المغربي وليد ازارو.

القصة بدأت عقب مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف وتقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكوى ضد وليد أزارو، على خلفية تمزيق قميصه، بدعوى خداع الحكم.

وأصدرت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي قرارا بإيقاف أزارو لمباراتين، وتغريم الأهلي 20 ألف دولار، ليتم حرمان اللاعب من المشاركة في لقاء العودة برادس يوم الجمعة المقبل، وفي حالة فوز الشياطين الحمر بكأس الأميرة السمراء سيحرم من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

ومن جهة أخرى، قررت لجنة الانضباط بالكاف، استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، لجلسة استماع، على خلفية أحداث مباراة الذهاب، حيث تعدى أحد لاعبي الترجي بالضرب على المدرب الفرنسي وفقا لتصريحاته عقب اللقاء.

الصعوبات والعقبات تتوالى على قلعة الشياطين الحمر، أيام قليلة على انطلاق مباراة العودة التي يخوضها الأهلي بنقص عددي وضغوط نفسية بسبب المشاحنات المنتشرة الأيام الماضية ، وبالفعل لديه مهمة صعبة في رادس للتتويج باللقب الإفريقي.
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