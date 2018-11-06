بعد استثنائها من العقوبات الأمريكية.. تركيا تدافع عن إيران

انتقد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ، اليوم الثلاثاء، تجديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاعي النفط والشحن في إيران، قائلا: "إنه من الخطر عزل إيران ومن الظلم معاقبة شعبها".



جاءت تصريحات أوغلو للصحفيين في اليابان بعد يوم من إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في 2015، مع السماح بشكل مؤقت لكبار المشترين، ومن بينهم تركيا، الاستمرار في شراء النفط الخام من إيران.



وأعلنت الولايات المتحدة أن ثمانية دول قررت منحها إعفاء مؤقتًا من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني.



وعدد "بومبيو"، 8 دول قال إنها ستُعفى بشكل موقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران وهي "الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا".