انطلاق مسابقة جولدن مايك 4 بجامعة الفيوم لليوم الثانى ..صور

واصل قطاع النشاط الثقافي والفني التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم مسابقة القدرات الصوتية ( جولدن مايك 4 ) لليوم الثانى على التوالى بالمكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وإشراف االدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



صرح الدكتور خالد عطا نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب بأن مسابقة جولدن مايك تتم للعام الرابع على التوالي لاكتشاف المواهب الغنائية لاختيار أفضل الأصوات بهدف تكوين منتخب كورال جامعة الفيوم والذي سيمثل الجامعة في مسابقة ( ابــداع 7 ) والتي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية .



أضاف عطا أن اختبارات المسابقة تتم على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى اختيار أفضل الأصوات المشاركة ليتم تصعيدها للمشاركة في المرحلة الثانية والتي من خلالها سيتم تصفية المتسابقين لاختيار افضل ثلاث أصوات من الطلاب وثلاثة من الطالبات ومن ثم الإعلان عن الصوت الفائز بالمسابقة.







