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محافظات

تجهيز 50 سيارة شفط مياه تحسبا لسقوط أمطار بالجيزة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كثفت محافظة الجيزة من استعداداتها النهائية لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف بمطالع ومنازل الكبارى والطرق والمحاور الرئيسية لعدم تجمع مياه الأمطار بها.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم تشكيل 3 لجان لمراجعة مخرات السيول والبالغ عددها 7 مخرات بمركزي ومدن الصف وأطفيح، ومراجعة بالوعات الأمطار بكافة الأحياء والمراكز والمدن والتأكد من جاهزيتها ومراجعة معدات المراكز والأحياء لمواجهة الأمطار والسيول وسرعة إزالتها من الشوارع.

وأكد راشد، أنه تم توجيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة بتشكيل لجان للمرور والمراجعة على محطات رفع الصرف الصحى والشبكات والمطابق ومعدات الشركة اللازمة لمواجهة الأزمات.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، لافتا إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وأصبحت جاهزة للتحرك وقت الحاجة إليها.
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