هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

تواجدت مجموعة من مشجعى نادى الترجى التونسى بمطار استقبال بعثة الأهلى استعدادا لخوض منافسات إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل بملعب رادس .



ووجهت الجماهير مجموعة من الهتافات المضادة للاعبى الأهلى ، مؤكدين على ثقتهم الكاملة فى فوز فريقهم على المارد الأحمر والتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا .



ولم يتطاول الامر عن حد الهتافات من جانب جماهير الترجى ، وغادر أتوبيس الأهلى مطار تونس متوجها إلى فندق الإقامة من أجل الترتيب لخوض منافسات النهائى الإفريقى .