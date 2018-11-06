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رياضة

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تواجدت مجموعة من مشجعى نادى الترجى التونسى بمطار استقبال بعثة الأهلى استعدادا لخوض منافسات إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل بملعب رادس .

ووجهت الجماهير مجموعة من الهتافات المضادة للاعبى الأهلى ، مؤكدين على ثقتهم الكاملة فى فوز فريقهم على المارد الأحمر والتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا .

ولم يتطاول الامر عن حد الهتافات من جانب جماهير الترجى ، وغادر أتوبيس الأهلى مطار تونس متوجها إلى فندق الإقامة من أجل الترتيب لخوض منافسات النهائى الإفريقى .
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