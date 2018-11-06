التعليم تطلق مبادرة روشتة فيلسوف بالمدارس للعلاج بالقيم

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاهتمام بالأنشطة المدرسية، والتى تساهم في تكوين شخصية متوازنة للطالب، وتنمى مهارات الاتصال لديه، قامت الإدارة العامة لتنمية المواد الفلسفية والتربية الوطنية بإطلاق المبادرة الفلسفية التطوعية لهذا العام تحت عنوان "روشتة فيلسوف" للعلاج بالقيم، من أجل إرساء قيم المواطنة، وتأصيل القيم بمختلف أنواعها للمحافظة على الوحدة الوطنية والبعد عن التعصب والتطرف ومحاربة الفساد الأخلاقى.



ومن جهتها، أكدت غادة رشاد، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواد الفلسفية والتربية الوطنية، أن هذه المبادرة تأتى إيمانًا بأن الفيلسوف أو دارس الفلسفة هو أحد أفراد المجتمع الذى يؤثر ويتأثر به، حيث إنه بدراسته للمواد الفلسفية بشكل كلى فى المرحلة الثانوية بنوعيها (تعليم عام وفنى)، تتغير نظرته وقدرته على استيعاب الأحداث وتحليلها بدراسة التفكير الناقد والتفكير الإبداعى، التى تسعى لأن يصبح لديه وجهة نظر مختلفة تساعده فى حل الأمراض الأخلاقية الموجودة حوله من خلال رؤيته الخاصة ووجهة نظره بدءًا من "البيت، المدرسة، الشارع، القرية، المجتمع، الوطن".



وقالت "رشاد" إنه فى إطار هذه المبادرة، يقوم كل من المعلم والطلاب بتحديد الأمراض الأخلاقية بشكل جيد، وتشخيصها لمعرفة أسبابها، مع الرصد الدقيق لأعراض الظاهرة المؤثرة من حولنا، ووضع حلول مقترحة لطريقة العلاج وذلك بقيمة أو أكثر، ثم تطبيقها بشكل عملى مع التأكيد على متابعتها بشكل دورى ودائم.



فى السياق ذاته، أوضحت "رشاد" أن أولى خطوات المبادرة كانت مع بداية العام الدراسى 2018/ 2019 بمشاركة الموجهين عن طريق طرح مسابقة لأفضل "لوجو" ليكون هناك شعار موحد لجميع المحافظات، ووضعه على "بانر" أو لوحة أو بادج، وكانت النتيجة اشتراك عدد من المحافظات بـ30 "لوجو" وتمت التصفية عن طريق التصويت، وتم إعلان "اللوجو" الفائز الخاص بمحافظة كفر الشيخ كشعار ثابت للمبادرة، وتم إعلان انطلاق العمل فى 22/ 10/ 2018 فى جميع المحافظات على التوازي.