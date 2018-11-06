البيئة تنفذ أنشطة توعية التنوع البيولوجي في المحافظات

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ضمن فعاليات مبادرة "كل ما خلقه الله مفيد" بتنفيذ يوما بيئيا بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر حيث يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة وجامعة الأزهر لرفع الوعي البيئي بين طلاب الجامعة.



تضمنت فعاليات اليوم تسليط الضوء عن التنوع البيولوجي وأهمية دمجه فى السياسات والقطاعات التنموية للدولة، إضافة إلى دوره فى المحافظة على التوازن البيئي وأهمية إستضافة مصر للمؤتمر، كما تم إلقاء محاضرة حول مفهوم البيئة من المنظور الإسلامي، كما شارك طلاب الكلية فريق عمل إدارة التوعية الطلابية فى تنفيذ ورشة عمل فنية بإعادة تدوير المخلفات وتصميم لوحة فنية رائعة حول قضية التنوع البيولوجي.



كما قامت وحدة الشباب بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالعديد من الأنشطة في هذا المجال.



فقد قام الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى بتنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات البيئية بعدد من مراكز الشباب تم خلالها التحدث عن أهمية الحفاظ علي التنوع البيولوجي والمخاطر التي تهدد الحياة البرية ودور المجتمع والحكومات في الحفاظ علي الكائنات الحية، وظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية علي التنوع البيولوجي وأيضا التحدث عن أهمية الحفاظ علي نهر النيل وحمايتة من التلوث ،وترشيد استهلاك المياه وكيفية إستغلالها بالشكل الأمثل، وأهمية الحفاظ علي الثروات الطبيعية بداخل المحميات الطبيعية .



ونفذت وحدة الشباب بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنيا بتنفيذ أنشطة متنوعة بمراكز الشباب بالمحافظة تم خلالها توعية الشباب بالمشاركة بالأعمال التطوعية ومنها التشجير ودهانات الأعمدة ورفع المخلفات من بعض المناطق، كما تم تعريفهم بمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة .



ومن ناحية أخرى قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية حيث تم تنفيذ عدد من الندوات البيئية بمدارس المحافظة وذلك بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية بالمحافظة ، وتم توعية الطلاب بمجموعة من القضايا البيئية منها نهر النيل وأهمية الحفاظ عليه ودور الدولة في الحفاظ علي النيل متمثلا في القوانين التي تصدرها الدوله للحفاظ عليه من التعدي والتلوث وجهود وزارة البيئة فى هذا المجال ، وكذا دور الأفراد في الحفاظ عليه وترشيد استهلاك المياه ،كما تم عرض نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي.



وأيضا تم الحديث عن المخلفات البلاستيكية وضرورة الحد من إستخدامها و إستخدام البدائل الآمنه ، ومفهوم التغير المناخى وآثاره على التنوع البيولوجي وعرض أهم الحلول المقترحة والبدائل لمواجهة كارثة التغيرات المناخية منها إستخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية و الرياح ، كذلك الحث على زراعة الأشجار والاسطح المنزلية.