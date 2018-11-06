هل مقوى الأظافر يبطل الوضوء ؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إليها، فهذا يعني أن غسل اليدين كما هو مطلوب في الوضوء لم يحدث بتمامه.



وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل مقوى الأظافر يُبطل الوضوء؟»، أن كل ما يُمنع من وصول الماء الى أصل الأظافر فلا يصح الوضوء مع وجوده، فإن كانت هناك ألوان تضع على الأظافر مثل الحنة فهى لون فهذا لا يمنع لأن اللون ليس مادة، فإذا كانت مادة موجودة وتزال فلأبد من إزالتها عند الوضوء ولو كانت لون فقط، فاللون لا يمنع من صحة الوضوء.



وتابع: إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لونا فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".