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أخبار العالم

أمين عام الناتو يدعو طالبان لوقف الأعمال العدائية والانضمام لمحادثات السلام

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى إلى وقف الأعمال القتالية والانضمام إلى محادثات السلام.

وشدد ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني أوردته وكالة أنباء /خامة/ الأفغانية - على ضرورة أن تعي حركة طالبان أن الاستمرار في القتال لن يجدي نفعا..مشيرا إلى أنه يجب أن تنضم طالبان إلى طاولة المفاوضات.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جميع الدول الإقليمية إلى لعب دور محوري في أفغانستان..مؤكدا أن عملية السلام يجب أن تشمل كافة الأطياف.

وقال ستولتنبرج : "على حركة طالبان أن تعي أن استمرار الحرب لا طائل منه ، وإذا كانت تريد مستقبلا أفضل للبلاد فعليها الجلوس إلى طاولة الحوار".

من جانبه..قال الرئيس الأفغاني : "ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر" .. مؤكدا أنه يثمن ويدعم الجهود التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

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