ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف THE العالمى للتعليم العالى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن حصول الجامعة على مراكز متقدمة فى تصنيف THE العالمي للتعليم العالى.

وأشار إلى أن الجامعة حققت لأول مرة المركز 601+ فى مجال العلوم الطبية الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، والمركز 801+ فى العلوم الفيزيائية.

• 601+ in the THE Pre-clinical, Clinical & Health
• 801+ in the THE Physical Sciences Subject

وأعرب مبارك عن سعادته بهذه النتيجة متمنيا تقدم جامعة المنوفية إلى مراتب أعلى فى التصنيف، ووضعها فى المكانة التي تليق بباحثيها بعد أن يتم ربط جميع الأسماء المختلفة للجامعة على أبحاثها المنشورة بالاسم الصحيح كتابة باللغة الإنجليزية وهو Menoufia University حيث يتسبب هذا الاختلاف فى عدم حساب العديد من أبحاثها مما يؤثر على تصنيفها عالميا.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رجل إطفاء يجازف بحياته لإنقاذ طفلة من سيول الكويت

سلاحه كان البيض.. قصة الطفل عطية صالح أصغر جاسوس جندته المخابرات لكشف مخططات العدو الإسرائيلي

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمى.. صور

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

الهدوء والثقة يسيطران على الأهلى فى تونس قبل مواجهة الترجى..صور

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

السيسي: محمد بن زايد أخي وحبيبي وليس مجرد صديق

مد أجل الحكم فى استئناف طليقة كهربا لاعب الزمالك فى النفقة لـ٤ ديسمبر

بيان مشترك لرابطة النقاد الرياضيين وجمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين

سارة سمير تحصد فضيتين وبرونزية فى بطولة العالم لرفع الأثقال

اتهام نادي مانشستر سيتي بمخالفة قواعد اللعب المالي في دوري أبطال أوروبا

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي
نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة.. وإهمال القوى الناعمة صدر صورة البلطجي
الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر فى نشر قيم السلام العالمي.. فيديو
CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو
شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟