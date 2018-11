جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف THE العالمى للتعليم العالى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن حصول الجامعة على مراكز متقدمة فى تصنيف THE العالمي للتعليم العالى.



وأشار إلى أن الجامعة حققت لأول مرة المركز 601+ فى مجال العلوم الطبية الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، والمركز 801+ فى العلوم الفيزيائية.



• 601+ in the THE Pre-clinical, Clinical & Health

• 801+ in the THE Physical Sciences Subject



وأعرب مبارك عن سعادته بهذه النتيجة متمنيا تقدم جامعة المنوفية إلى مراتب أعلى فى التصنيف، ووضعها فى المكانة التي تليق بباحثيها بعد أن يتم ربط جميع الأسماء المختلفة للجامعة على أبحاثها المنشورة بالاسم الصحيح كتابة باللغة الإنجليزية وهو Menoufia University حيث يتسبب هذا الاختلاف فى عدم حساب العديد من أبحاثها مما يؤثر على تصنيفها عالميا.