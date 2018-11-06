طرق حفر آبار البترول والغاز الطبيعي في ورشة بعلوم سوهاج

نظم قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان "طرق حفر آبار البترول والغاز الطبيعى وتسجلات الابار".



وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن كلية العلوم تهتم بتنفيذ ورش العمل التي تساعد الطلاب علي زيادة مهاراتهم العلمية والعملية لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث ناقشت طرق حفر الآبار وكيفية عمل سجلات عنها للتعرف على نوع الصخور وخصائصها الجيولوجية والهندسية، وأيضا حساب سمك وعمق خزانات البترول والغاز الطبيعي.



وأوضح الدكتور أحمد سليمان عميد الكلية أن الورشة تضمنت ايضًا الطرق المختلفة لحفر الآبار في البحر و الأراضي الصحراوية، وعرض لتطبيقات عملية وصور وفيديوهات لكل أنواع الحفارات في العالم.



وأشار الدكتور عبدالباسط أبوضيف رئيس قسم الجيولوجيا الي انه شارك بالورشة 100طالب وطالبة من قسم الجيولوجيا و قسم الجيوفيزياء والكيمياء، من جامعات أسيوط، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بالاضافة الي جامعتي الاقصر واسوان.



والجدير بالذكر أنه حاضر بالورشة من شركة هاليبيرتون للبترول كلًا من المهندس دياب سعد أحمد نائب مدير الشركة الأسبق، والمهندس محمود حنفي مهندس التسجيل بالشركة، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما أشرف على تنظيمها طلاب شابتر SEG التابع للجمعية الجيوفيزيقية الأمريكية للإستكشاف الجيوفيزيائي.



