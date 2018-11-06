تفويض نائب محافظ شمال سيناء بمتابعة تنفيذ المشروعات



وأعلن أنه جار الاستمرار فى تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة بإجمالي أكثر من مليار و830 مليون جنيه، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و 624 مليونا و463 ألف جنيه ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه.

فوض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نائبه اللواء هشام الخولى بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير تنفيذ المشروعات الممولة من الخطة الاستثمارية والمشروعات الممولة مركزيا من الوزارات والإسراع فيها وحل المشاكل التى قد تواجه الجهات المنفذة.وطالب محافظ شمال سيناء المسئولين بتحديد المشروعات المطلوب استكمالها أو الجديدة وفقا للاعتمادات المتاحة والمتوافرة قبل البدء فى أي مشروع .وقرر عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة ونسب التنفيذ، مع طرح المشاكل والمعوقات حتى يمكن إيجاد حل لها .