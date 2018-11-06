ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تفويض نائب محافظ شمال سيناء بمتابعة تنفيذ المشروعات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:30 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
فوض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نائبه اللواء هشام الخولى بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير تنفيذ المشروعات الممولة من الخطة الاستثمارية والمشروعات الممولة مركزيا من الوزارات والإسراع فيها وحل المشاكل التى قد تواجه الجهات المنفذة.

وطالب محافظ شمال سيناء المسئولين بتحديد المشروعات المطلوب استكمالها أو الجديدة وفقا للاعتمادات المتاحة والمتوافرة قبل البدء فى أي مشروع .

وقرر عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة ونسب التنفيذ، مع طرح المشاكل والمعوقات حتى يمكن إيجاد حل لها .

وأعلن أنه جار الاستمرار فى تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة بإجمالي أكثر من مليار و830 مليون جنيه، منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و 624 مليونا و463 ألف جنيه ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه.
loading...

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات الحكم بإعدام هشام عشماوي في قضية أنصار بيت المقدس

مد أجل الحكم فى استئناف طليقة كهربا لاعب الزمالك فى النفقة لـ٤ ديسمبر

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

الرئيس الإنسان.. السيسي يلتقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

شاهد .. انتصار السيسي تعلق على إدارة أول مذيعة كفيفة لجلسة بمنتدى الشباب

الكاف يدرس تغيير طاقم حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

ترامب في غرفة الحرب بالبيت الأبيض.. لهذا السبب

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

بحريني مشارك في منتدى شباب العالم: مصر أم الدنيا.. فيديو
محمود فيصل: المشاركون في منتدى الشباب يشعرون بالفخر لوجودهم بمصر
لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو
تنسيقية شباب الأحزاب: المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي
الرئيس الإنسان.. السيسي يلتقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟