تشكيلة برشلونة وإنتر لمباراة دوري الأبطال .. ميسي يشاهد المباراة من المدرجات

أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان الإيطالى عن التشكيل الأساسى للمباراة المقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وشهد تشكيل برشلونة الأساسى ضد الإنتر، غياب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى تواجد خارج القائمة لعدم تماثله للشفاء، كالتالى:



تير شتيجن

ألبا - بيكيه - لينجليت - روبيرتو

راكيتيتش - بوسكيتس - أرثر

كوتينيو - سواريز - ديمبلى



وجاءت تشكيلة الإنتر كالآتي:



هاندانوفيتش

اسامواه - سكيرينار - دي فري - فرساليكو

ناينجولان - بروزوفيتش - فيسينو

بيريسيتش - إيكاردى - بوليتانو.