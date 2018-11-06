ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تشكيلة برشلونة وإنتر لمباراة دوري الأبطال .. ميسي يشاهد المباراة من المدرجات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان الإيطالى عن التشكيل الأساسى للمباراة المقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل برشلونة الأساسى ضد الإنتر، غياب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى تواجد خارج القائمة لعدم تماثله للشفاء، كالتالى:

تير شتيجن
ألبا - بيكيه - لينجليت - روبيرتو
راكيتيتش - بوسكيتس - أرثر
كوتينيو - سواريز - ديمبلى

وجاءت تشكيلة الإنتر كالآتي:

هاندانوفيتش
اسامواه - سكيرينار - دي فري - فرساليكو
ناينجولان - بروزوفيتش - فيسينو
بيريسيتش - إيكاردى - بوليتانو.
loading...

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

رئيس تطوير cbc تعلن مغادرتها القناة بعد استقالة محمد هاني

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

طلائع الجيش يقسو على الجونة بخماسية زمالكاوية في الدوري الممتاز.. فيديو

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

شيكابالا يرحل عن الدوري اليوناني ووجهته المقبلة مفاجأة

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

تفاصيل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو
السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو
سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو
ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟