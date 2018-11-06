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رياضة

سقوط مفاجئ لـ موناكو برباعية أمام كلوب بروج البلجيكي.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق كلوب بروج البلجيكي فوزًا علي مضيفه موناكو بأربعة أهداف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بدأ كلوب الأهداف بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق هانس فاناكين، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وسجل ويسلي الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني تحول اللعب، وسيطر موناكو على مجريات اللعب، وهدد مرمى الخصم بأكثر من فرصة من أجل تسجيل الهدف، وأضاف رود فرومر، الهدف الرابع لصالح فريق كلوب بروج في الدقيقة 84، بعد خطأ من دفاع موناكو وانفراده بالحارس.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كلوب بروج للنقطة رقم 4 في المركز الثالث ويتوقف رصيد موناكو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
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