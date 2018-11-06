أول تصريح من فريدة بعد تكريمها من السيسي.. فيديو

قالت فريدة من غانا إحدى الفتيات المعاقات، والتى تعمل في مجال البرمجيات، والتى تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، أنها سعيدة بمشاركتها فى المنتدى.



وأضافت خلال حوارها على قناة دى ام سي، أنها سعيدة بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي معها، وأكدت أن اللفتة الإنسانية التى قام بها السيسي تعتبر الأولى التي تتم من رئيس دولة.



وقد قام الرئيس السيسي بالنزول من على خشبة المسرح لتكريم "فريدة" من غانا إحدى الفتيات المعاقات، والتى تعمل في مجال البرمجيات، وتفاعل الحضور مع الموقف وقاموا بالوقوف و التصفيق للرئيس السيسي.



