سعد الحريري: قوة العلاقات بين مصر ولبنان لا يمكن أن يؤثر فيها سوء تعبير

أكد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، قوة الترابط فى العلاقات المصرية اللبنانية، حيث لا يمكن أن يؤثر فيها أي سوء تعبير، موجهًا التحية إلى مصر شعبًا وقيادة.





وغرّد "الحريري" رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، عبر حسابه على "تويتر": "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".



