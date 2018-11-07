ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سعد الحريري: قوة العلاقات بين مصر ولبنان لا يمكن أن يؤثر فيها سوء تعبير

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
سعد الحريري رئيس
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبنانى
أحمد النشوقي
أكد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، قوة الترابط فى العلاقات المصرية اللبنانية، حيث لا يمكن أن يؤثر فيها أي سوء تعبير، موجهًا التحية إلى مصر شعبًا وقيادة.

وغرّد "الحريري" رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، عبر حسابه على "تويتر": "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".

يذكر أن وزير السياحة اللبنانى أوفاديس كيدانيان، قد أجرى زيارة إلى سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، أمس الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية فى بيروت، لتكرار الاعتذار عما نسب إليه من تصريحات مسيئة، وتأكيد احترامه لمصر، قيادة وحكومة وشعبًا، وشدد على حرصه على العلاقات المصرية - اللبنانية واستمرار تميزها، خاصة فى مجال السياحة.
سعد الحريري: قوة العلاقات بين مصر ولبنان لا يمكن أن يؤثر فيها سوء تعبير
loading...

ترشيحاتنا

فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟

مخاطر تهدد بفشل عقوبات أمريكا على إيران وانقلاب السحر على الساحر

إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع مع ليفربول أمام النجم الأحمر

مطار القاهرة يستقبل 4 حالات مرضية يمنية إحداها توفيت على الطائرة

لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو

تعليق مثير من وزارة الرياضة التونسية حول مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد هدفي ريد ستار في مرمى ليفربول

سعد الحريري: قوة العلاقات بين مصر ولبنان لا يمكن أن يؤثر فيها سوء تعبير

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

بوفون يحقق رقما مميزا مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

أسامة كمال يوجه رسالة مهمة للمصريين على الهواء ويطالبهم بقراءتها وسماعها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

فيديو

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو
إسلام أبو على: تكريم الرئيس دفعة لى للحصول على بطولات جديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟