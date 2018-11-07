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أخبار العالم

إغلاق أول صناديق اقتراع في انتخابات التجديد النصفي بولايتي إنديانا وكنتاكي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن أول صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، قد أُغلق، وذلك بولايتي إنديانا وكنتاكي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هناك مشكلات تقنية في أنظمة التصويت شابت انتخابات التجديد النصفي.

وذكر الأمن الوطني الأمريكي، بحسب تقارير إعلامية، أن المشكلات التقنية لم تؤثر بشكل نوعي على المصوتين.

ويصوت الأمريكيون في تلك الانتخابات؛ لاختيار 35 عضوا من أصل 100، في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
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