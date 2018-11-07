محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة فجرا..صور

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في بجولة مفاجئة بمدينة المنصورة فجر اليوم الاربعاء



حيث قام شاروبيم خلالها بتفقد شارع عبده معروف وشارع الدراسات حيث تلاحظ وجود تراكمات قمامة واشغالات وعلى الفور استدعى حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة لرفع الاشغالات بشارع الدراسات ومدخل سوق كفر البدماص، مشددا على ضرورة الالتزام برفع تراكمات القمامة أولا بأول، كما استدعى العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور حيث تواجد تكاتك ودراجات نارية متوقفة بنهر الشارع ،وأمر برفعها وإخلاء المكان.



وفى نفس السياق تفقد شاروبيم مستشفى طلخا المركزي للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى وقام محافظ الدقهلية بإحالة الأطباء المتغيبين عن العمل والغير متواجدين للتحقيق،مشددًا على أنه لا تهاون مع التقصير او الإهمال في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.



وأكد شاروبيم على أنه لن يتوقف عن جولاته المفاجئة التي يقوم بها دون مرافقة احد ودون علم احد حتى يتمكن من معرفة الأوضاع على الطبيعة وبعيدا عن التقارير المكتبية.