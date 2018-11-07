ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بشرة سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تلقى الترجي التونسي بشرة سارة قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأصبح اللاعبان أيمن بن محمد وهيثم الجويني، جاهزان للمشاركة مع الترجى بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة فى لقاء الذهاب الذى أقيم ببرج العرب قبل عدة أيام .

وأبدى معين الشعباني المدير الفنى للترجى سعادته البالغة بعودة الثنائى أيمن بن محمد والجوينى للمشاركة مع الفريق مرة أخرى مؤكدا أن الاستعدادات لمباراة الأهلى تسير فى الطريق الصحيح .
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال مكسيم خليل عن زوجته الأولى

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مجدي عبد الغني يكشف عن شرطه الوحيد للصلح مع شوبير.. فيديو

مجدي عبد الغني: محدش هيفتكر حسام عاشور بعد اعتزاله.. فيديو

الجمهوريون يحتفظون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي.. والديمقراطيون للنواب

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

سبب غريب وراء تغيير جورجيت اسمها إلى جينا سليم

هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

العثور على أقدم نبيذ في الصين يعود إلى العام 202 قبل الميلاد

قرارات مرتقبة من الكاف بشأن مباراة الأهلى والترجي .. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟