بشرة سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

تلقى الترجي التونسي بشرة سارة قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



وأصبح اللاعبان أيمن بن محمد وهيثم الجويني، جاهزان للمشاركة مع الترجى بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة فى لقاء الذهاب الذى أقيم ببرج العرب قبل عدة أيام .



وأبدى معين الشعباني المدير الفنى للترجى سعادته البالغة بعودة الثنائى أيمن بن محمد والجوينى للمشاركة مع الفريق مرة أخرى مؤكدا أن الاستعدادات لمباراة الأهلى تسير فى الطريق الصحيح .