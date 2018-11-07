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تعليم

قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية تفحص 372 حالة بقرية كلاحين الحاجر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية بشرية بقرية كلاحين الحاجر بمركز قفط، فى إطار القوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة واشراف الدكتور يوسف غرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور يوسف غرباوى- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تمكنت القافلة من الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ 372 حالة في التخصصات التالية الباطنة 84 حالة والرمد 45 حالة والعظام 105 حالة والنساء والتوليد 15 حالة والأطفال 80 حالة والصدرية 18 حالة والجلدية 25 حالة.

وأضاف غرباوى، أن القافلة أطباء شارك فيها أطباء من كليتى الطب والصيدلة، و إنها ضمن الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.
قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية تفحص 372 حالة بقرية كلاحين الحاجر
قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية تفحص 372 حالة بقرية كلاحين الحاجر
قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية تفحص 372 حالة بقرية كلاحين الحاجر
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