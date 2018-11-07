ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بالأسماء.. محافظ قنا يصدر حركة تعيينات لنواب رؤساء المدن والقرى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
يوسف رجب
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، قرار رقم 556 لسنة 2018 بحركة تنقلات وتعيين لـ 7 نواب رؤساء مدن وسكرتير وحدة محلية وتعيين 15 رئيس قرية والغاء ندب 3 رؤساء قري وعودتهم إلي عملهم الأساسي.

أشار محافظ قنا، إلى أن الحركة شملت ندب ياسر أحمد محمد حمادي من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإبراهيم خلاوى عبد النعيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وشاذلى عبد الرحيم برنس من رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلالسة بقوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، 
ومحمد محمد محمد موسي من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وأضاف الهجان، كما شملت الحركة تكليف محمد ابراهيم حسن من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، و طلعت علي عبد الشافي من رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعماد عبد الهادي السمان من سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والسيد محمد عبد الرحمن من رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأكد المحافظ، بأن حركة التنقلات تهدف إلي ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وحل مشاكل المواطنين وضبط الأسواق والتصدي لأى مخالفات سواء في المباني أو على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

طريقة سريعة لتحضير الشاورما بمذاق أشهر المطاعم وسعر أقل

مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عارضة مدرسة بسوهاج

شاهد.. ماذا قال المشاهير عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

تطورات جديدة بشأن حضور الجماهير فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

النقض تؤيد إعدام قاتل طفلة البامبرز

محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة فجرا..صور

ترتيبات رفيعة المستوى بشأن إياب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

ترتيب مجموعة ليفربول..موقف صعب لرفقاء محمد صلاح

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

فيديو

شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"
أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟