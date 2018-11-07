بالأسماء.. محافظ قنا يصدر حركة تعيينات لنواب رؤساء المدن والقرى

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، قرار رقم 556 لسنة 2018 بحركة تنقلات وتعيين لـ 7 نواب رؤساء مدن وسكرتير وحدة محلية وتعيين 15 رئيس قرية والغاء ندب 3 رؤساء قري وعودتهم إلي عملهم الأساسي.

أشار محافظ قنا، إلى أن الحركة شملت ندب ياسر أحمد محمد حمادي من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإبراهيم خلاوى عبد النعيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وشاذلى عبد الرحيم برنس من رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلالسة بقوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص،

ومحمد محمد محمد موسي من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.





وأضاف الهجان، كما شملت الحركة تكليف محمد ابراهيم حسن من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، و طلعت علي عبد الشافي من رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعماد عبد الهادي السمان من سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والسيد محمد عبد الرحمن من رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.



