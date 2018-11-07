للمرة الأولى.. وائل جسار يلتقي جمهور مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 27 حيث يقام فى الثامنة مساء الجمعة 9 نوفمبر، 6 حفلات بالقاهرة وطنطا ودمنهور والإسكندرية، فعلى المسرح الكبير يشارك لأول مرة النجم اللبناني وائل جسار ويقدم فاصلًا يضم مجموعة من أشهر أغانيه العاطفية والوطنية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش يسبقه فاصلا لنجوم الأوبرا المطربين رحاب مطاوع وأحمد عفت.



وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة بمصاحبة فرقة سداسي شرارة.



وتتواصل الفعاليات على مسرح الجمهورية حيث يقام في السادسة مساء حفل لكورال اطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما يكون النجم إيمان البحر درويش على موعد مع جمهور الإسكندرية في الحفل الذي يحييه على مسرح سيد درويش، يسبقة فاصلا لمطربي الأوبرا اميرة سعيد، مى حسن، احمد سعيد وغادة آدم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.



وعلى مسرح أوبرا دمنهور يقدم النجم محمد الحلو حفلا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقه فاصل لنجوم الفرقة المطربين ايمن مصطفي، ندي غالب، مي الجبيلي وأمير الرفاعي.



أما فرقة سوارية تقدم حفلا بقيادة المايسترو مازن دراز على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا الذى يستقبل لأول مرة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حيث انطلقت الحفلات هذا العام خارج القاهرة فى ثلاث محافظات.