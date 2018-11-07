ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

للمرة الأولى.. وائل جسار يلتقي جمهور مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
طارق موسى
تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 27 حيث يقام فى الثامنة مساء الجمعة 9 نوفمبر، 6 حفلات بالقاهرة وطنطا ودمنهور والإسكندرية، فعلى المسرح الكبير يشارك لأول مرة النجم اللبناني وائل جسار ويقدم فاصلًا يضم مجموعة من أشهر أغانيه العاطفية والوطنية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش يسبقه فاصلا لنجوم الأوبرا المطربين رحاب مطاوع وأحمد عفت.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة بمصاحبة فرقة سداسي شرارة.

وتتواصل الفعاليات على مسرح الجمهورية حيث يقام في السادسة مساء حفل لكورال اطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما يكون النجم إيمان البحر درويش على موعد مع جمهور الإسكندرية في الحفل الذي يحييه على مسرح سيد درويش، يسبقة فاصلا لمطربي الأوبرا اميرة سعيد، مى حسن، احمد سعيد وغادة آدم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور يقدم النجم محمد الحلو حفلا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقه فاصل لنجوم الفرقة المطربين ايمن مصطفي، ندي غالب، مي الجبيلي وأمير الرفاعي.

أما فرقة سوارية تقدم حفلا بقيادة المايسترو مازن دراز على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا الذى يستقبل لأول مرة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حيث انطلقت الحفلات هذا العام خارج القاهرة فى ثلاث محافظات.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط جامعي ابتز زميلته بـفيديوهات فاضحة لها للزواج منها بالمقطم

إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

إذاعة تونسية تثير جدلا جديدا عن حكام نهائي الأهلي والترجي

مجدي عبد الغني: محدش هيفتكر حسام عاشور بعد اعتزاله.. فيديو

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

خالد بيومي: اشجع الأهلي من أجل بلدي

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

الجارديان تنشر انفوجراف آخر نتائج انتخابات الكونجرس.. صور

لاعب الترجى مهددا بالحرمان من نهائى أفريقيا بعد محاولته تكسير الـ var.. فيديو

مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عارضة مدرسة بسوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

فيديو

شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة
شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"
أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟