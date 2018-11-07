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اقتصاد

بنك مصر يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
يعد بنك مصر أول بنك يقوم بتوفير خدمة السحب والإيداع لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بالتعاون مع شبكة تحويل المحول القومي لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، وذلك في إطار دعم البنك لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، وﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وغيرها.

ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول في الاستفادة من شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك مما يسهم في زيادة عدد المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2412 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات وكذا خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وانطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، فإن البنك يقدم العديد من خدمات الدفع الإلكترونية منها؛ "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حاليًا من خدمات تحصيل المدفوعات لدي التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الانترنت. ويعد ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية؛ بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

ويحرص بنك مصر دائما على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الالكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.

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