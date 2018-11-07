شباب البرلمان: توصيات منتدى شرم الشيخ نقلت مصر من المحلية للعالمية

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، إن التوصيات التي خرج بها منتدى شباب العالم، انتقل بمصر وبالشباب المصري من المحلية إلي العالمية، مشيرًا إلى أنها توصيات تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.



وأضاف "حسين" لـ "صدى البلد" أن إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان "جائزة زويل تايلر"، للتميز العلمي هو ترسيخ باحترام مصر للعمل ودعوة الشباب إلى التميز العلمي وتوجيه نظر العلماء في العالم العربي والأفريقي إلى مصر كقبلة للعلم.



وتابع أن الدعوة لعقد منتدى اقتصادى أورومتوسطي لتجمع دول الشراكة بشكل دوري، هو طرح جديد لكيفية المشاركة الاقتصادية بين دول المتوسط ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.



كما يدعم هذا التوجه إنشاء نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط لإعداد كوادر شبابية واعية قادرة على فهم كافة الأبعاد ومشكلات في منطقة المتوسط من أهم التوصيات التركيز على العالم الأفريقي وتحقيق التكامل بين دول القارة من خلال منتدى لرواد الإعلام، مشيرا إلى أنه يرى أن من أهم التوصيات تأسيس برنامج تطوعي بين الدول الأفريقية في مصر لزيادة دور العمل التطوعي بين دول أفريقية.