ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

استجابة سريعة لتوصيات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم من النقابات المهنية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
محمود محسن
تشارك النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي في المؤتمر التعريفي للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يبدأ يوم ١٠ نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الري والزراعة والإسكان والصناعة والتنمية المحلية والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم العالي لنشر ثقافة الترشيد عمليا من خلال توزيع أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشآت العامة والتعريف عمليا بنظم الري المرشد من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والقطاع الخاص في هذا المجال.

كما تتم الحملة بالتنسيق ائتلاف حب الوطن واللجنة التنسيقية تضم كل من دكتور مجدي علام استشاري الأمم المتحدة ومنسق عام الحملة ودكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ودكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين ودكتور الجبالي المراغي نقيب العمال وممثل الهيئة العربية للتصنيع وممثل وزارة الإنتاج الحربي وبمشاركة الشركة القابضة للمياه ولجنة المياه بنقابة المهندسين.
loading...

ترشيحاتنا

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا من إيطاليا

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

بتروجت يكشف كواليس استقالة طارق يحيى.. والأسماء المطروحة لخلافته

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

5 فتيات مصريات تألقن في منتدى شباب العالم .. تعرف عليهم

خالد بيومي يوجه رسالة لاتحاد الكرة: يارب نتعلم

صلاح ينشد المستحيل.. مجموعة ليفربول تتعقد وفرصة وحيدة من أجل الصعود

بشرى سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

ترتيبات رفيعة المستوى بشأن إياب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟