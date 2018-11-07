استجابة سريعة لتوصيات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم من النقابات المهنية

تشارك النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي في المؤتمر التعريفي للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يبدأ يوم ١٠ نوفمبر الحالي.



ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الري والزراعة والإسكان والصناعة والتنمية المحلية والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم العالي لنشر ثقافة الترشيد عمليا من خلال توزيع أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشآت العامة والتعريف عمليا بنظم الري المرشد من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والقطاع الخاص في هذا المجال.



كما تتم الحملة بالتنسيق ائتلاف حب الوطن واللجنة التنسيقية تضم كل من دكتور مجدي علام استشاري الأمم المتحدة ومنسق عام الحملة ودكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ودكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين ودكتور الجبالي المراغي نقيب العمال وممثل الهيئة العربية للتصنيع وممثل وزارة الإنتاج الحربي وبمشاركة الشركة القابضة للمياه ولجنة المياه بنقابة المهندسين.