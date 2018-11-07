بحث أوجه التعاون بين السكة الحديد والأكاديمية العربية للنقل البحري.. صور

توجه صباح اليوم المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية الى الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع القاهرة، وكان فى استقبالهما الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والأكاديمية وخصوصا فى مجال تطوير معهد وردان والخطوات القادمة فى هذا الموضوع.



وأوضح رسلان انه تمت مناقشة الارتقاء بالعنصر البشرى من خلال التطوير والتدريب بأحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة لما للاكاديمية من خبرة واسعة فى هذا المجال من خلال الاستغلال الامثل لمعهد وردان التابع للهيئة وبما يضمن حسن اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة من خلال مدرسة النقل بمعهد وردان من كافة طوائف التشغيل بالسكة الحديد.



وفى نهاية الاجتماع أثنى الدكتور اسماعيل عبد الغفار على التعاون المشترك بين الاكاديمية وهيئة السكة الحديد وتم الاتفاق على بداية عمل اللجنة المشكلة لوضع النقاط النهائية للتنفيذ خلال الاسبوع المقبل .