إنطلاق امتحانات شهر نوفمبر ببعض المحافظات اليوم دون تعطيل للدراسة

تنطلق اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المحافظات التي انتهت من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

حيث تبدأ امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 في محافظات (الجيزة ، وبني سويف، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، وأسوان ، والبحر الأحمر ، والوادى الجديد ، والفيوم ، والإسكندرية ، ومطروح ، والبحيرة )

بينما تقرر بناءا على قرار من وزير التربية والتعليم ، تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس محافظات ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) بسبب انعقاد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث سمحت الوزارة بعقد الامتحانات في تلك المحافظات حسب الجداول التي توضع في كل محافظة على ألا تعقد أي امتحانات قبل يوم 19 نوفمبر 2025

مديريات التعليم تنفي تعطيل الدراسة خلال امتحانات شهر نوفمبر

ونفت مديريات التربية والتعليم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بإستمرار وانتظام اليوم الدراسي بشكل طبيعي أثناء سير امتحانات شهر نوفمبر

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه لا حاجة لـ تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر نوفمبر 2025 لأن كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر سوف تعقد في حصة دراسية واحدة أثناء اليوم الدراسي

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصوير امتحانات شهر نوفمبر مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 جميع المحافظات