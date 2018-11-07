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محافظات

محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:04 م
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أنه فى حالة تقاعس أى جهة حكومية عن تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة 2018/2019 وذلك طبقًا للبرامج الزمنية المحددة فإنه سيتم محاسبة هذه الجهة وتوجيه الإعتمادات المالية إلى جهات أخرى لتنفيذ مشروعات بديلة لتحقيق المردود الإيجابى على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية ، بالإضافة إلى نائب جامعة أسوان حيث تم عرض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى بنسبة تنفيذ وصلت إلى 25.1 % من إجمالى إعتمادات وصلت إلى 235 مليون جنيه ، بجانب 8.5 مليون كخطة إضافية .

وشدد اللواء أحمد إبراهيم على أنه سيقوم بزيارة ميدانية مفاجئة لجراج مشروع النقل الداخلى لمتابعة حركة سير العمل بالنسبة لأتوبيسات المينى باص التابعة للمشروع حيث سيتم إحالة المسئولين فيه للتحقيق فى حالة وجود أى تراخى أو إهمال أو مخالفات لضمان إنتظام حركة التشغيل على خطوط السير داخل مدينة أسوان .

موجهًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة أداء مراكز التطوير التكنولوجى بالوحدات المحلية للمراكز والمدن برئاسة السكرتير العام للمحافظة وذلك بعد قيام مسئولة المركز بعرض مستوى الأداء خلال الفترة الأخيرة نظرًا لوجود عدد من الملاحظات فى آلية الإدخالات والمعاملات .

وكلف محافظ أسوان بإعداد تقرير شامل عن نتائج الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من البناء والزراعية ضمن الموجة الحادية عشر ، بجانب إعداد تقرير أخر عن حالات التقنين ودفع الرسوم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة.

هذا وقد شهد الإجتماع تكريم المحافظ لكل من المهندسة رشا أبو بكر والمهندسة صابرين محمد وذلك تقديرًا للأداء المتميز وجهودهما المبذول فى أعمال تطوير وتجميل وتشجير طريق المطار وحديقة فريال التاريخية .
محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ أسوان: محاسبة أى جهة تتقاعس فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
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