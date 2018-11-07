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أخبار العالم

ترامب يهاجم CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:35 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
شريف سيد
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل شبكة "سي إن إن"، خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

ووجه ترامب، الحديث إلى المراسل، قائلا: "أنت عدو الشعب؛ بسبب عملك مع شبكة سي إن إن".

وقال للمراسل: "طالما تعمل مع شبكة سي إن إن وتنقل الأخبار الكاذبة؛ فأنت عدو الشعب".

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