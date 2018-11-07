ترامب يهاجم CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

BREAKING: President Trump, CNN Correspondent Jim Acosta and @NBCNews Correspondent @PeterAlexander engage in tense exchanges in post-election news conference. pic.twitter.com/WUlXemGn7y — NBC News (@NBCNews) November 7, 2018

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل شبكة "سي إن إن"، خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.ووجه ترامب، الحديث إلى المراسل، قائلا: "أنت عدو الشعب؛ بسبب عملك مع شبكة سي إن إن".وقال للمراسل: "طالما تعمل مع شبكة سي إن إن وتنقل الأخبار الكاذبة؛ فأنت عدو الشعب".