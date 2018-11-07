قرينة الرئيس: منتدى شباب العالم تجربة فريدة.. وفعالياته أضاءت مصر وشرم الشيخ

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن منتدى شباب العالم، تجربة متميزة وفريدة، وفعالياته أضاءت مصر ومدينة شرم الشيخ.



ونشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس، على "فيسبوك"، تصريحات لها، حيث قالت: "انتهت فعاليات منتدى شباب العالم 2018، التي أضاءت مصر ومدينة شرم الشيخ، في محفلٍ دوليٍ مَهيب، ضمّ أطيافا من شعوب ودول العالم، تضمّنت حلقات ونقاشات ولقاءات وعروضا وأحداثا ثرية، ونماذج شبابية مضيئة تم تكريم البعض منها ممّن ألهموا العالم وأسهموا في ازدهاره واستدامته".



وأضافت: "كانت تجربة متميزة وفريدة، سعدت كثيرًا للمشاركة بها، وأشكر جميع القائمين عليها. وأتمنى لها الاستمرار، وأتمنى مشاهدة المزيد والمزيد في الأعوام المقبلة".