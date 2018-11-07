ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد .. استقبال حافل للفنان خالد النبوي في معكم منى الشاذلي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:27 م
خالد النبوي
خالد النبوي
حسام الحارتي
حل الفنان العالمي خالد النبوي ، ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلى، فى أول ظهور له منذ غياب طال لفترة طويلة عن محبيه ومعجبيه ، ببرنامج "معكم مني الشاذلي " ، على فضائية "cbc"،

ويكشف النبوي عن حصوله على لقب سفير الدم الذي حصل عليه مؤخرا ، والاصابة التي تعرض له في ظهره .

وأشادت الإعلامية مني الشاذلي به ، وابرزته بجميع المواصفات العالمية التي لم يعرفه عن الكثير ، وأثناء لحظة صعوده تفاعل الجمهور معه بالتصفيق الحاد .
loading...

ترشيحاتنا

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الحكومة تقرر تحصيل رسوم جديدة نظير جمع القمامة بالمحافظات

ضبط جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة إليها لـ 4 ساعات.. فيديو

تحول جذري في الموقف الأمريكي من بشار الأسد

كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع كوليبالي قبل مران الأهلي

ترامب يهاجم مراسل CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

خلفان يتهم قطر بقتل خالد الهيل بمساعدة الموساد الإسرائيلي

تسريب عقد جوارديولا مع مانشيستر سيتي وراتب خيالي للمدرب الإسباني

تعليق ناري من ميدو علي التدخلات الرسمية فى أزمة الأهلى والترجى مع الكاف

مسؤولة ببنك الكويت: استجابة الرئيس السيسي لمطلب الشباك الواحد حسنت مناخ الاستثمار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها
شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى
كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة يعمل 14 ساعة يوميا.. فيديو
الوزراء: الرئيس يجتمع مع كل محافظ على حدة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟