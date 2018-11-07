شاهد .. استقبال حافل للفنان خالد النبوي في معكم منى الشاذلي

حل الفنان العالمي خالد النبوي ، ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلى، فى أول ظهور له منذ غياب طال لفترة طويلة عن محبيه ومعجبيه ، ببرنامج "معكم مني الشاذلي " ، على فضائية "cbc"،



ويكشف النبوي عن حصوله على لقب سفير الدم الذي حصل عليه مؤخرا ، والاصابة التي تعرض له في ظهره .



وأشادت الإعلامية مني الشاذلي به ، وابرزته بجميع المواصفات العالمية التي لم يعرفه عن الكثير ، وأثناء لحظة صعوده تفاعل الجمهور معه بالتصفيق الحاد .

