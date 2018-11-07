صابرين: أنا مش محجبة ولبسى وشعري مجرد إكسسوار

علقت الفنانة صابرين، على ارتدائها للحجاب، قائلة:" أنا مش محجبة، ودي طريقتي في اللبس، ومقبلش حد يقولي اللبس الذى ارتديه صح ولا غلط، وانا بحب شكلي يكون كده".



وأضافت " صابرين" في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " أون أي"، قائلة:" ارتدائي للباروكة ليس إزدواجا في الشخصية، ولبسي وشعري مجرد إكسسوار في الاعمال الفنية التي أشارك فيها، ومحدش ليه دعوة أنا بلبس إيه في حياتي الشخصية ".



وتابعت:" أنا مش ندمانة إنني تركت الغناء، ومش ندمانة إني بقيت محتشمة ومش ندمانة إني رجعت للتمثيل، وحصلت على العديد من الجوائز فور عودتي".

