المصرية الحائزة على الكأس الذهبية في كمال الأجسام: مفكرتش في كلام الناس

تحدثت بطلة كمال الأجسام دينا عبد المقصود، الحائزة على الكأس الذهبية بأوكرانيا في لعبة كمال الأجسام عن تجربتها قائلة «كبرت واتربيت علي لعبة كمال الأجسام، وعمري ما فكرت في كلام الناس».



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "On E"،: «كملت في اللعبة للآخر وما فكرتش في أي حاجة تانية، وأهلي دعموني ولما شافوا إني مش عارفة أمارس الرياضة بحرية في بلدي سفروني».



وأشارت الحائزة على الكأس الذهبية بأوكرانيا في لعبة كمال الأجسام: «اتقالي إن لعبة كمال الأجسام تتعارض مع فكرة الأنوثة، بس ماكنتش بشغل بالي، وكان فيه ناس بتشجعني وتدعمني، وإللي كانوا بينتقدوا مش رياضيين وبعيدين كل البعد عن الرياضة».