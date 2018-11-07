كيف تحمي نفسك من مواقع الإنترنت بـ ثقافة البحيرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحيرة حيث عقد الفرع بالتعاون مع مكتبة الشرطة الثقافية محاضرة بعنوان "كيف تحمي نفسك من مواقع الإنترنت الضارة" ناقش خلالها د. عصام المصري كيفية التعامل مع الإنترنت ومواقعه الضارة وكيف نحمى أبناءنا ونستفيد منه في حياتنا اليومية بالمدرسة الزخرفية الثانوية للبنين.



كما أقام قصر ثقافة دمنهور ورشة فنية بعنوان "قاع البحر" بمدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور تدرب خلالها الطلاب على رسم الأحياء المائية.



وفي إدكو نظم بيت الثقافة ندوة بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" ناقشت نظرة الإسلام من الفنون وحثه على إظهار كل جميل فى المجتمع.



كما عقد بيت ثقافة صلاح الدين محاضرة بعنوان "تعامل الرسول مع زوجاته" تناول خلالها الشيخ يحي عبد العاطى زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت أحبهم إلى الرسول السيدة خديجه وهي كانت أكبر من الرسول.



وفي إطار احتفالات الهيئة بالمولد النبوي الشريف ناقش بيت ثقافة إيتاي البارود كتاب "حياة محمد" بجانب ورشة رسم للكعبة مع التلاميذ بمدرسة عمرو بن العاص التجريبية، ونظمت مكتبة المشير أبوغزالة معرض كتب دينية عن حياة رسولنا الكريم، ونظم بيت ثقافة كوم حمادة حكي قصص عن نشأه الرسول الله بجانب ورشة فنية من الفوم للأطفال ومسابقة ثقافية وجوائز بحضانة زهور المستقبل.



كما أقام بيت ثقافة الرحمانية ورشه رسم وشرح كواكب المجموعة الشمسية بمدرسة الرحمانية الابتدائية المشتركة لتعريف الطلاب بالكون وإعجاز الخالق في تصويره .



وفي كفر غنيم ناقشت المكتبة الثقافية قصة من قصص الأطفال بعنوان "المغزل السحرى" مع الأطفال بمدرسة كفر غنيم الابتدائية.



