استشاري: السمنة مرض العصر

قال الدكتور خالد حمدان، استشاري جهاز الهضمي والسمنة من دولة الإمارات، إن السمنة أصبحت مرض العصر، ولم تقتصر على فئة معينة حيث إنها أصبحت منتشرة بشكل كبير بين جميع الفئات، ولا يختلف نوع الشخص باختلاف الإصابة، وهو ما يجعل السمنة من أخطر الأمراض التي يمكنها أن تدمر حياتنا في العصر الحالي.





وأشار "حمدان"، إلى أنه رغم انتشار التوعية بين الأشخاص بشكل كبير بين الأشخاص إلی وعلی وسائل الإعلام سواء كانت سمعية أو مرئية، وانتشار وجود صالات الألعاب الرياضية، إلا أن هناك نوعًا من التعنت حول فكرة فقدان الوزن، والحفاظ علی تناول الطعام الصحي بشكل كبير.





وتابع: أن من أكبر المؤشرات التي يمكن أن تنذر بتفجير مشكلة السمنة حاليًا هو زيادة نسب الإصابة بمرض السكر، وهو الأمر الذي يخشاه أی طبيب عندما يجد أمامه مريض بدأ في زيادة الوزن المرضية، وذلك لأن السمنة يمكن أن تسبب بالعديد من الأمراض، ولكن يبقی مرض السكري والقلب هما الأخطر، وعلی مقدمتها.