شوشة يبحث عدة ملفات مع وفد حزب المؤتمر بسيناء

بحث اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عددا من الملفات الخدمية والتنموية بمنطقة بئر العبد، مع وفد من حزب المؤتمر بالمحافظة.



ووجه المهندس محمد الزملوط الأمين العام لحزب المؤتمر بشمال سيناء الدعوة لـ شوشة، لعقد لقاء جماهيري مع أهالي بئر العبد لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة المتعلقة بمنظومة التعليم والصحة والزراعة والوقود والإسراع في تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمدينة.



ومن جانبه أعلن المحافظ استعداده لعقد اللقاء الجماهيري مع أهالي مدينة بئر العبد في القريب العاجل.