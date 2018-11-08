عمرو وردة يقود باوك أمام بطل المجر بالدوري الأوروبي.. اليوم

يحل فريق باوك سالونيكا اليوناني ضيفًا على منافسه فريق مول فيدي المجري، اليوم، الخميس، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق باستاد سوستوي في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



ومن المنتظر أن يظهر المحترف الدولي عمرو وردة ليقود هجوم فريق باوك اليوناني في تلك المباراة التي يدخلها الفريق اليوناني، رافعًا لواء البحث عن الفوز.



ويسعى الفريق اليوناني تحقيق الفوز بتلك المباراة، وذلك من أجل تخطي الهزيمة الماضية على يد بطل المجر، والتي كانت في عقر داره باليونان بهدفين دون رد.



ويحتل فريق باوك المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة خسر في مباراتين، بينما يأتي في المركز الأول فريق تشيلسي الإنجليزي بـ9 نقاط، وفي المركز الثالث بطل المجر برصيد 3 نقاط.