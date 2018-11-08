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حوادث

مصرع ربة منزل وسائق بحادثى تصادم بالمحمودية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل وسائق مصرعهما بحادثى تصادم بطريق دمنهور، المحمودية، وطريق أبو هواش - إدكو، وتم نقل الجثتين لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغان الأول  من مركز شرطة المحموديه من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق "دمنهور – المحمودية" (فرعى) أمام قرية كفر الرحمانيه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه خلال نزول المدعوة "سامية ال ال" 33 سنة  ربة منزل ومقيمة قرية زرقون البحرية بمركز دمنهور وبرفقتها نجلتها "شمس أع" 4 سنة من سيارة (ميكروباص) قيادة المدعو "سمير ص أ" 30 سنة سائق ومقيم قرية كفر الرحمانية بدائرة المركز قام قائد السياره المذكور بالتحرك بها حال نزولهما وسقوط الطفله أسفل عجلاتها مما أدى لإصابتها ووفاتها.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة المحموديه يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أبو هواش – إدكو ( فرعى ) أمام قرية بانون بدائرة المركز وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين : سيارة (ملاكى) قيادة "كريم س ع" 33 سنة موظف بشركة كهرباء الإسكندرية ومقيم المعمورة بالإسكندرية، وسيارة (ميكروباص صغير) فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة (تم التحفظ عليها).

وخلال سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياد بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى والقادمة بالاتجاه المقابل، وأسفر الحادث عن وفـــاة قائد السيارة الأولى.. وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام.

وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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