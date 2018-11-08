شيري بلير وأعضاء البرلمان البريطاني في حفل الترويج للسياحة المصرية في لندن

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات، وممثلي كبار شركات السياحة العالمية، وعدد من السياسيين البريطانيين، ورجال الأعمال من قطاع السياحة المصريين، وعدد من أعضاء الجالية المصرية في بريطانيا، والسفيرة نرمين الظواهري، الوزير المفاوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في لندن.



جاء ذلك خلال الليلة المصرية التي نظمتها وزارة السياحة على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة من ٥ إلى ٧ نوفمبر الحالي.



وقد شارك فى حضور حفل الليلة المصرية، لفيف من الشخصيات العامة، منهم شيري بلير، قرينة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، ولاعب كرة القدم العالمى ماثيو فلاميني، اللاعب السابق لفريق أرسنال وميلان، وانيتا منديراتا، المستشار السياحي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، وجيريمي چونسي، الذى يعتبر واحدا من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى المتخصصين في السفر، ومؤسس شركة Beautiful Destinations، وممثلى وسائل الإعلام والصحافة البريطانية.



وألقت وزيرة السياحة خلال الحفل كلمة رحبت فيها بالحضور، واستعرضت خلالها رؤية الوزارة للنهوض بقطاع السياحة المصرية، مؤكدة أن الوزارة تحرص دائما على التعاون المستمر مع القطاع الخاص وشركات السياحة العالمية.



وخلال الحفل، تم عرض فيلم ترويجي عن الأماكن السياحية في مصر.

