نابولي يحتفل بعد هزيمه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد

احتفل نادي نابولي برقم فريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد هزيمة مواطنه يوفنتوس على يد مانشستر يونايتد بملعب أليانز ستاديوم، أمس الأربعاء.





وكتب الحساب الرسمي لنابولي على موقع "تويتر" بعد المباراة، "الآن نحن الفريق الإيطالي الوحيد الذي لم يخسر في دوري الأبطال.. فيفا نابولي".





وكان يوفنتوس قريبا من تكرار فوزه على مانشستر يونايتد، لكن الشياطين الحمر قلبوا الطاولة في الدقائق الأخيرة ليخرجوا منتصرين 2-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.





وخاض نابولي 4 مباريات، فاز في واحدة وتعادل 3 مرات، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول، وبفارق نقطة عن باريس سان جيرمان ونقطتين عن النجم الأحمر.



