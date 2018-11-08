نوال الزغبي تحيي حفل رأس السنة في بيروت

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



كما تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي لها، بمدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم 17 نوفمبر المُقبل، لتفتتح به حفلاتها في موسم آخر العام.



وتضع نوال الزغبى حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات منوعة ،بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.