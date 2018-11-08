هشام محمد يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

واصل هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، صباح اليوم الخميس؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.



وقاد طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني للفريق، تدريبات تأهيلية خاصة للاعب في الـ«جيم»، وداخل الملعب، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية، أعقبها الجري في الملعب.



وتخلف هشام محمد عن رحلة الأهلي إلى تونس، أمس الأول؛ بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته أيضا من الدخول في الحسابات الفنية بمباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الجمعة الماضي، وحسمها الأهلي بنتيجة 3-1.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.