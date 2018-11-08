أولياء أمور يتظاهرون أمام التعليم بسبب مدرسة وهمية

تجمع عدد من اولياء الامور، امام وزارة التربية والتعليم في وقفة احتجاجية احتجاجا على تعرض أبنائهم لعملية نصب .



وقال الاهالي لـ"صدى البلد" : "ابناءنا مقيدين منذ ثلاث سنوات بمدرسة تسمى الوزير بدار السلام، وفوجئنا انها مدرسة غير مرخصة تعمل لصالح أحد مراكز الدروس الخصوصية".



وقال الأهالي : فوجئنا ان ابناءنا شهادتهم كلها مزورة وغير معترف بها وابناءنا حاليا في ثانوية عامة ومستقبلهم يضيع.



وناشد الاهالي وزير التعليم بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل أبنائهم.