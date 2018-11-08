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مكتبة الإسكندرية تنظم معرضين للفنون التشكيلية.. 15 نوفمبر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن افتتاح معرضين للفنون التشكيلية وهما معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" ومعرض "فن الطفل"، وذلك يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتعتبر هذه الدورة من معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" هي الدورة الحادية عشرة، حيث يتضمن عرض لنتاج الأطفال والنشء الذين شاركوا في ورش العمل المختلفة التي أقيمت على مدار اجازتي نصف العام والصيف.

يقام المعرض في قاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018.

أما المعرض الثاني هو "فن الطفل" ويعرض نتاج عمل على مدار عامين التي أنتجها الأطفال المشاركين في فصول الرسم التي تنظمها مدرسة الفنون وتشرف عليها د. أسماء بربري، ويقام في قاعة المعارض الغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم السبت 24 نوفمبر 2018.

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