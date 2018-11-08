وفاة عميد تجارة بني سويف بعد صراع طويل مع المرض

توفي، اليوم، الخميس، الدكتور عبدالرحمن أحمد محمد سليم، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وكان الدكتور عبد الرحمن سليم، قد تولى منصب عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، بقرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2017م، خلفًا للدكتور محمد عبد الله، عميد الكلية السابق.



يُذكر ان الدكتور عبد الرحمن سليم، حصل على بكالوريوس التجارة بتقدير عام امتياز وكان أول دفعته وتم تعينه معيدًا بالكلية، ثم حصل على الماجيستير من جامعة القاهرة عام 1992، ثم حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة 1997م.



ثم عمل "سليم" رئيسًا لقسم الإدارة بكلية التجارة ورئيس لقسم الادارة بكلية العلوم الطبية التطبقية عام 2015, وعمل مديرًا لمركز المؤتمرات، كما شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية وقام بنشر العديد من الأبحاث فى مجال الإدراة فى المجلات العلمية المتخصصة.