انتعاشة اقتصادية.. التخطيط تعلن انخفاض التضخم السنوي لـ 14% وزيادة الصادرات لـ 13.2%.. ونواب: التحول من دولة مستوردة لمنتجة سيقضي على الفقر والبطالة.. و2019 سيكون عام العمل

ياسر عمر: معدل الزيادة في قيمة الصادرات المصرية ضعيف

حسن السيد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم التقدم السريع للدولة

عصام الفقي: 2019 سيكون عام العمل للجميع ومطالب الجميع بالالتزام والسعي

وأكد لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيادة لم تكن المطلوبة، كما أن نصف هذه الصادرات منتجات زراعية، مطالبا بالاهتمام بمجال الصناعة لأن هذا المجال هو الذي سيقود قاطرة التصدير في مصر إلى الأمام.





وأضاف عمر أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له دور كبير في هذا الأمر، لذلك يجب على الدولة التوسع في إنشائها وتذليل جميع العقبات التي تعوق عملها وتسهيل الإجراءات، حتى تكون هناك زيادة كبيرة في حجم الصادرات.

في ظل حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد ازدهار الاقتصاد، حيث كشفت وزارة التخطيط انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% وارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم إلى 14%، جاء نتيجة عمل وجهد من الدولة المصرية، والتي تسعى لإكمال برامج الإصلاح الاقتصادي لدعم المواطن في جميع المجالات كالصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية.وأضاف الفقي لـ"صدى البلد" أن عام 2019 سيكون عام العمل للجميع، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بأداء عملهم على أكمل وجه ومشاركة الدولة في برامج التنمية، والتي تحاول زيادة الصادرات من خلال دعم قطاعات الصناعة والزراعة، حيث يوجد تطور ملحوظ في ارتفاعها بنحو 13.2%، والتي سيكون لها مردود إيجابي في دفع الاقتصاد المصري للأمام.وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه يوجد تكاسل من بعض المواطنين، موضحا أن البعض ينتظر الحكومة لتوفير له فرصة العمل، ولكن في ظل ظروف الزيادة السكانية التي نعيشها، من الصعب توفير فرص عمل للشعب كله، لذلك يجب السعي والبحث عن العمل.وأوضح الفقي أن الحكومة أصبحت تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى باعتبارها عنصرا من عناصر التنمية، سواء اقتصادية أو اجتماعية، حيث تعمل علي القضاء مشاكل الفقر والبطالة، فضلا عن دعم الاقتصاد.من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النمو السريع للصادرات يحقق النمو الاقتصادي للدولة، ويهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع، مشيرا إلى أهمية التقليل في حجم الواردات، والتي تمثل عبئا على الدولة المصرية.وأضاف السيد لـ"صدى البلد"، أن تحويل مصر من دولة مستوردة لدولة منتجة سيساهم في حل الكثير من المشاكل، أهمها الفقر والبطالة، واللذان يمثلان عائقا كبيرا في تحقيق التنمية والتقدم.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم التقدم السريع للدولة دون أن تستغرق كما كبيرا من الزمن، لذلك من المهم دعم الشباب للعمل في هذه المشروعات.وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل زيادة الصادرات في مصر ضعيف جدا، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة من 20 مليار دولار لـ25 مليارا نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لدولة بحجم مصر.