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رياضة

صبحي يبحث مع وفد وزارة الرياضة اللبنانية سبل تعزيز التعاون الشبابي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفد وزارة الشباب والرياضة اللبناني برئاسة زيد الخيامى مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وعضوية كل من حسن شرارة، مدير العلاقات الدولية ورياض الشيخة رئيس الإدارة العامة للمنشآت الرياضية وعمر الصلح الأمين العام للاتحاد اللبنانى للثقافة الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن تلك الزيارة تأتى في اطار التعاون المشترك بين وزارات الشباب والرياضة فى العالم العربى وتدعيم العلاقات العربية - العربية في المجال الشبابى والرياضى و فتح افاق جديدة للتعاون من خلال برامج ومشروعات جديدة. 

ناقش اللقاء سبل تفعيل بروتوكول التعاون الشبابي والرياضى، والاتفاق على البرنامج الزمنى للأنشطة المقترحة. 

الجدير بالذكر ان الوفد اللبناني قد زار مصر بدعوة من وزارة الشباب و الرياضة المصرية حيث قام بجولة في قناه السويس بالإسماعيلية وتفقد المنشآت الرياضية بالهيئة كما قاموا بزيارة لمحافظه بورسعيد و تفقد للمدينة الشبابية والمدينة الرياضية.

حضر اللقاء د. احمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير و د. عمرو الحداد مساعد الوزير لبرامج التنمية الرياضية و د. محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب ود. غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية و اشرف محمود رئيس الاتحادين المصرى والعربى للثقافة الرياضية.
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