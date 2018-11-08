باسم مرسي يقترب من فسخ عقده مع لاريسا اليوناني

اقترب باسم مرسى مهاجم الزمالك المعار لنادى لاريسا اليونانى من فسخ تعاقده بالتراضى مع ناديه الحالى لعدم تأقلمه مع الأجواء هناك.

وقال باسم مرسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" " : الساعات القليلة القادمة ستحسم مصيرى تعاقدى مع لاريسا اليونانى بشأن فسخ التعاقد بالتراضى من عدمه .



وشدد هداف المنتخب الوطنى والزمالك السابق على أن الكلام عن عودته للزمالك او استكمال الموسم مع ناد أخر فى الدورى سابق لأوانه وإن كان بيته الزمالك يأتى فى مقدمة أولوياته دائما.