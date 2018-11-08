ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ سوهاج يكشف حقيقة وقوع إصابات أو وفيات فى حادث عبارة الخزندارية.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج،إنه لايوجد أى إصابات فى حادثة عبارة الخزندارية،كاشفًا أنه ماحدث هو تدافع من المواطنين على العبارة ما أدى إلى كسر باب العبارة وسقوط المواطنين بنهر النيل دون وقوع أى إصابات أو وفيات.

ونفى "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، وصول أى بلاغات حول حادث العبارة أو وقوع وفيات أو مصابين بين المواطنين نتيجة حادث العبارة.

وأضاف "محافظ سوهاج" أنه سيتم الدفع بوحدات الإنقاذ النهري لتأمين عملية إنقاذ المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

دجلة يكشف قرب انتقال محمد محمود للأهلي في يناير

حشيش بالعيش الفينو.. ضبط شخص حاول تهريب مخدرات لمسجون بالسويس.. صور

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

تعرف على حقيقة تخفيض رواتب الموظفين

صحيفة أمريكية: على ترامب دعم تعهد السيسي بحماية استقرار الخليج

جدة تلد توأما في حمل أشبه بالمعجزة.. صور

أحمد أحمد على رأس حضور الكاف في نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي بتونس

الإفتاء ينتقد فتوى داعشية لقطع رؤوس المسيحيين ومصابي متلازمة داون

احتجاجات تونسية بسبب تذاكر مباراة الأهلي والترجي

13 قتيلًا و24 جريحا حصيلة حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

اشتباك بالأيدي بين مدير أمن نادي الترسانة وعضو الجمعية العمومية.. فيديو

باستخدام طقوس السحر الأسود .. فتاة برازيلية تقتل حبيبها الإيطالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

فيديو

صحة أسيوط: إجراء 50 عملية قوقعة للأطفال بالتعاون مع التأمين الصحي.. فيديو
حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور
جميعة: 100 مليون صحة حلم يتحقق على أرض مصر.. فيديو
مراهق صيني يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في حل مكعب روبيك.. فيديو
أحمد إبراهيم: نعمل على إظهار أسوان بالشكل اللائق أمام إفريقيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟