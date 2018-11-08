محافظ سوهاج يكشف حقيقة وقوع إصابات أو وفيات فى حادث عبارة الخزندارية.. فيديو

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج،إنه لايوجد أى إصابات فى حادثة عبارة الخزندارية،كاشفًا أنه ماحدث هو تدافع من المواطنين على العبارة ما أدى إلى كسر باب العبارة وسقوط المواطنين بنهر النيل دون وقوع أى إصابات أو وفيات.



ونفى "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، وصول أى بلاغات حول حادث العبارة أو وقوع وفيات أو مصابين بين المواطنين نتيجة حادث العبارة.



وأضاف "محافظ سوهاج" أنه سيتم الدفع بوحدات الإنقاذ النهري لتأمين عملية إنقاذ المواطنين.

