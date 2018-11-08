جروس يخصص فقرة تأهيلية وبدنية للاعبين استعدادا للإنتاج

قام كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بتخصيص فقرة تأهيلية وبدنية قوية على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي قبل لقاء الانتاج الحربى السبت المقبل.



وانطلقت الفقرة بتدريبات بدنية عبارة عن اطالات وسرعات نفذها اللاعبون تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، عقب ذلك خاضوا فقرة تأهيلية بالكرة قوية.



ويسعي الجهاز الفني للفريق الأول إلى رفع معدل اللياقة لديه الجميع بشكل قوي وخاصة في ظل ضغط المباريات.



علي الجانب الآخر أدي ثلاثي الحراس بالفريق محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح تدريبات قوية تحت إشراف جورتز مدرب الحراس بالفريق ، حيث قام الحراس بتنفيذ بعض التدريبات والمران علي أمور معينة.

